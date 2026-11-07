Rise Mzansi висунула Лукхону Мнгуні кандидатом у мери Йоганнесбурга — TimesLIVE

Партія Rise Mzansi висунула колишнього політичного аналітика Лукхону Мнгуні кандидатом на посаду мера Йоганнесбурга в ПАР. У разі обрання він обіцяє зосередитися на протидії корупції, прозорості закупівель і перевірці компетенцій міських посадовців, повідомляє TimesLIVE.

Ставка на місцеві вибори

Мнгуні відкинув оцінки Rise Mzansi як «малої партії». За його словами, на виборах 2024 року політсила посіла сьоме місце в Йоганнесбурзі, набравши 1,5% голосів. Він стверджує, що такий самий результат на обох бюлетенях місцевих виборів дав би партії п’ять із 270 місць у міській раді.

Кандидат також звернувся до виборців середнього класу під час передвиборчої зустрічі в Браянстоні. На його думку, тривале відсторонення цієї частини суспільства від політики сприяло погіршенню якості врядування.

Обіцянки щодо корупції та закупівель

Мнгуні заявив, що прагне усунути з міської адміністрації та політичного керівництва людей, яких він пов’язує з «екосистемою неправомірних дій». За його словами, почати слід із керівників і старших менеджерів, а також провести перевірки професійних навичок працівників.

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Посилаючись на свідчення перед комісією Мадланги, кандидат заявив, що в поліцейських підрозділах міст є люди, які, на його думку, не відповідають своїм посадам.

Мнгуні запропонував записувати засідання комітетів з оцінювання та ухвалення тендерних рішень, а після оголошення переможця закупівлі публікувати ці записи. На його думку, це дасть громадськості більше інформації для контролю за рішеннями влади без звернень із запитами про доступ до інформації.

Кандидат також послався на програму Rise Mzansi, яка передбачає фонд розвитку інфраструктури, змістовну участь громадськості в ухваленні рішень і подолання просторової нерівності. Він назвав партію соціал-демократичною та орієнтованою на соціальну справедливість.

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