У США ритейлер електроніки Best Buy у третьому фінансовому кварталі збільшив зіставні продажі на 6,1% — це найвищий показник компанії за п’ять років. Компанія також перевершила очікування Волл-стрит щодо виручки та прибутку й підвищила прогноз на весь фінансовий рік, повідомляє CNBC.

Результати кварталу

За три місяці, що завершилися 31 жовтня, Best Buy отримала $10,24 млрд виручки проти $9,67 млрд роком раніше. Аналітики, опитані LSEG, очікували $9,90 млрд. Скоригований прибуток на акцію становив $1,62, тоді як прогноз передбачав $1,49.

Чистий прибуток компанії зріс до $353 млн, або $1,66 на акцію, порівняно зі $140 млн, або 66 центами на акцію, за аналогічний період попереднього року. Після коригування на одноразові статті, зокрема витрати на реструктуризацію, прибуток на акцію становив $1,62.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зіставні продажі Best Buy у США підвищилися на 6,2%, а на міжнародних ринках — на 4,9%. Виручка компанії в США сягнула $9,42 млрд, міжнародна — $820 млн.

Оновлений прогноз

Best Buy очікує річну виручку в діапазоні від $43 млрд до $43,3 млрд. Раніше компанія прогнозувала від $42,3 млрд до $42,8 млрд. Прогноз зростання зіставних продажів також підвищили до 3,4–4% проти попереднього діапазону 1,9–3%.

Це перший фінансовий звіт Best Buy після того, як на початку місяця Джейсон Бонфіг обійняв посаду генерального директора, змінивши Корі Баррі. Бонфіг пов’язав результати кварталу з дисциплінованим виконанням стратегії, привабливим продуктовим циклом і зростанням частки ринку майже в усіх товарних категоріях, сервісах, цифрових каналах і магазинах.

Читай нас у