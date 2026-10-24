Riyadh Art додала сім скульптур Аль-Саліма до колекції — Asharq Al-Awsat

Програма Riyadh Art у Саудівській Аравії додала сім монументальних скульптур саудівського художника Мохаммеда Аль-Саліма до своєї постійної колекції публічного мистецтва в Ер-Ріяді. Шість робіт уже встановили на відкритій площі Західної станції метро на лінії 3, також відомій як Помаранчева лінія. Сьому скульптуру планують встановити пізніше, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Роботи чекали на встановлення десятиліттями

Скульптури створили 1985 року для конкурсу міського публічного мистецтва, який проводив муніципалітет Ер-Ріяда. Тоді їх так і не встановили, тому роботи десятиліттями зберігалися в майстерні митця.

У 2022 році Королівська комісія міста Ер-Ріяд придбала скульптури та організувала їхню реставрацію і консервацію. За процесом наглядали донька художника Наджла Мохаммед Аль-Салім і фонд Dar Al-Funoon Al-Sa'udiyyah, щоб зберегти авторський задум.

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Від пустелі до міського простору

У серпні встановили роботи Al Showkah Al Khumasiyah, Shurfa, Al Kurah, Al Mouthalathat, Bur'aum Al Zahrah та Al Ahilla. Сьомою має стати скульптура Al Nafourah Al Halazouniyah, назву якої перекладають як «Спіральний фонтан».

У цих роботах Аль-Салім звертався до мотивів пустельних ландшафтів, архітектури регіону Наджд, геометричних форм і небесних образів. Західну станцію метро спроєктувала саудівська архітектурно-інженерна компанія Omrania: її форми земляних відтінків відсилають до піщаних дюн, пропускають природне світло та створюють затінок для пішоходів.

Після додавання скульптур постійна колекція Riyadh Art налічує 82 мистецькі роботи, розташовані в районах міста, громадських просторах і вздовж головних транспортних маршрутів столиці Саудівської Аравії.

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