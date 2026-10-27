Ризик ескалації між США та Іраном у Перській затоці зростає — Der Spiegel

У Перській затоці дедалі ймовірнішою стає нова ескалація між США та Іраном. Таку оцінку містить аналітичний матеріал Der Spiegel, опублікований 27 жовтня 2026 року.

Ознаки можливої війни

У заголовку аналізу Der Spiegel зазначає, що ознаки знову вказують на можливість війни між США та Іраном у регіоні Перської затоки. Додатковий опис публікації характеризує повторну ескалацію в регіоні як дедалі ймовірнішу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання дипломатії

Автор аналізу Фріц Шаап порушує питання, чи зможуть дипломати запобігти поширенню конфлікту. Матеріал позначено як аналіз і присвячено напруженості між США та Іраном.

Der Spiegel подає ситуацію як оцінку ризику, а не як підтвердження початку війни. Видання також ставить питання, чи можливо дипломатичними зусиллями не допустити ширшого загострення в регіоні.

Читай нас у