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Ризик ескалації між США та Іраном у Перській затоці зростає — Der Spiegel

UA.NEWS 27 Жовтня 2026 11:01
Ризик ескалації між США та Іраном у Перській затоці зростає — Der Spiegel

У Перській затоці дедалі ймовірнішою стає нова ескалація між США та Іраном. Таку оцінку містить аналітичний матеріал Der Spiegel, опублікований 27 жовтня 2026 року.

Ознаки можливої війни

У заголовку аналізу Der Spiegel зазначає, що ознаки знову вказують на можливість війни між США та Іраном у регіоні Перської затоки. Додатковий опис публікації характеризує повторну ескалацію в регіоні як дедалі ймовірнішу.

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Питання дипломатії

Автор аналізу Фріц Шаап порушує питання, чи зможуть дипломати запобігти поширенню конфлікту. Матеріал позначено як аналіз і присвячено напруженості між США та Іраном.

Der Spiegel подає ситуацію як оцінку ризику, а не як підтвердження початку війни. Видання також ставить питання, чи можливо дипломатичними зусиллями не допустити ширшого загострення в регіоні.

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