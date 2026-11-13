Різницю між ШІ-віком серця і фактичним віком пов’язали з вищою смертністю — News-Medical

Штучний інтелект, який оцінив вік серця старшим за фактичний вік людини, пов’язали з вищою довгостроковою смертністю від серцево-судинних причин або причин, пов’язаних із деменцією. Результати ретроспективного дослідження представили на ESC Digital & AI Summit 2026, повідомляє News-Medical.

Дані 568 учасників

Дослідники проаналізували дані 568 дорослих віком від 50 років із громадської когорти. Учасникам проводили ехокардіографію у 2002–2004 роках. До відеофрагментів ультразвукового дослідження серця застосували розроблену раніше модель глибинного навчання, яка визначала прогнозований вік серця.

Науковці розрахували різницю віку серця: від прогнозованого ШІ біологічного віку відняли хронологічний вік учасника. Дані про смертність, пов’язану із серцево-судинними захворюваннями та деменцією, збирали протягом 20 років.

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Зв’язок із довгостроковими ризиками

Кожні додаткові п’ять років такої різниці були пов’язані зі збільшенням 20-річної смертності від зазначених причин на 61%. Відношення ризиків становило 1,61, а 95-відсотковий довірчий інтервал — від 1,24 до 2,07.

Доповідач дослідження доктор Джеффрі Джі Малінс із Mayo Clinic у Рочестері зазначив, що раніше подібний зв’язок виявляли серед пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, тоді як даних для загальної популяції бракувало. За його словами, ШІ-ознаки старіння серця можуть стати маркером для виявлення людей із довгостроковою вразливістю.

Автори об’єднали серцево-судинну та пов’язану з деменцією смертність із практичних причин. Вони вважають, що окремий аналіз цих показників може дати більше інформації про зв’язок серцево-судинних і нейродегенеративних хвороб. Для підтвердження результатів потрібні проспективні дослідження у більших незалежних когортах.

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