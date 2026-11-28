Американський актор Роб Лоу заявив, що під час зйомок у Канаді стрічки «Готель Нью-Гемпшир» режисер Тоні Річардсон заохочував виконавців ролей вступати в сексуальні стосунки одне з одним. Про це Лоу розповів у документальному фільмі Netflix «The Outsider», повідомляє Variety.

Спогади про зйомки

Лоу пригадав, що знімальний процес відбувався в Монреалі. У фільмі 1984 року він зіграв Джона Беррі, Джоді Фостер — його сестру Френні, а Настасья Кінскі — Сьюзі Ведмедицю, любовний інтерес персонажа Лоу.

За словами актора, Річардсон активно схиляв учасників зйомок до інтимних стосунків, пояснюючи це тим, що такі стосунки мали їхні персонажі. Лоу сказав, що режисер радив акторам подумати про секс одне з одним, оскільки це відповідало поведінці героїв стрічки. Актор охарактеризував атмосферу того часу як «інший світ».

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Документальний фільм

Лоу отримав роль у «Готелі Нью-Гемпшир» після успіху у фільмі Френсіса Форда Копполи «Аутсайдери», який вийшов роком раніше. На час зйомок він перебував у серйозних стосунках з акторкою Меліссою Гілберт, однак, за його словами, не збирався дозволити цьому завадити його стосункам із Кінскі.

Документальний фільм «The Outsider» розповідає про кар'єру Лоу — від ролей в «Аутсайдерах» і «Вогнях Святого Ельма» до номінованої на «Еммі» роботи в серіалі «Західне крило». У стрічці також згадано скандали за участю актора, зокрема секс-відео наприкінці 1980-х років.

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