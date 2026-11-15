Робот ASTRA самостійно зібрав конструкцію в космосі — ScienceAlert

Робот Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly, або ASTRA, самостійно зібрав у космосі частину конструкції рефлекторної антени без допомоги астронавтів. Він поетапно з’єднав композитні волоконні трубки та алюмінієві вузли, сформувавши одну секцію майбутньої антени розміром близько 1,4 метра.

Про результат повідомляє ScienceAlert. ASTRA розробили дослідники Каліфорнійського технологічного інституту Caltech за фінансування Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США DARPA.

Складання з компактних компонентів

Матеріали та будівельні елементи компактно пакують для транспортування, після чого робот збирає їх безпосередньо в космосі. Коли елемент готовий, його приєднують до вже зібраної конструкції, а далі починають складати наступний.

Наразі завершено лише першу частину антени. Розробники називають демонстрацію підтвердженням працездатності такого підходу та вважають, що його можна масштабувати для більших об’єктів. Керівник команди ASTRA, аерокосмічний інженер Серджіо Пеллегріно, зазначив, що створення настільки складного корисного навантаження за короткий термін стало великим завданням для невеликої команди.

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Перспективи великих конструкцій

Раніше конструкції для космосу або доставляли окремими частинами для подальшого складання, або компактно складали в ракеті та розгортали після виведення. Технологія ASTRA пропонує інший підхід — зводити конструкції безпосередньо в космосі з доставлених компонентів.

У Caltech вважають, що метод може бути корисним для астрономії, астрофізики, систем зв’язку та створення великих сонячних масивів для космічної сонячної енергетики. Довгострокова мета розробників — збирати конструкції завдовжки у сотні метрів або кілометри.

ASTRA створили в межах програми DARPA NOM4D, запущеної у 2022 році для розвитку технологій орбітального та місячного виробництва. Ще один проєкт програми має стартувати до кінця року: команда Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейні планує відправити на Міжнародну космічну станцію установку для перевірки можливостей виробництва на орбіті. Астронавти МКС тестуватимуть спосіб перетворення рідких матеріалів на тверді, що може скоротити обсяг вантажів, які потрібно запускати ракетами.

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