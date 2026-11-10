Робот Caltech уперше автономно зібрав частину конструкції в космосі — ScienceDaily

Розроблена у США дослідниками Каліфорнійського технологічного інституту роботизована система ASTRA на низькій навколоземній орбіті автономно зібрала початкову частину конструкції без участі астронавтів. Це перший випадок автономного зведення конструкції у космосі, повідомляє ScienceDaily.

Розробку фінансувало Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США DARPA в межах програми NOM4D. Її мета — перевірити технології, що надалі можуть дати змогу виготовляти та збирати великі конструкції безпосередньо в космосі.

Як працює система ASTRA

Роботична рука дістає композитні трубки й алюмінієві з’єднувачі з дозаторів, після чого формує повторювані секції ферми. Під час експерименту система висунула дві заздалегідь зібрані секції та самостійно створила третю. Конструкція призначена для рефлекторної антени діаметром 1,4 метра.

Повний проєкт передбачає 11 з’єднаних секцій із легкою відбивною поверхнею з полімерної плівки Kapton. Команді не вдалося завершити складання всієї антени через технічні труднощі та обмеження графіка, однак перша зібрана секція підтвердила працездатність підходу в орбітальних умовах.

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Керування із Землі

ASTRA доставили на орбіту 30 березня 2026 року місією SpaceX Transporter-16. Система перебувала на орбітальному апараті Vigoride 7 компанії Momentus Inc. і займала близько одного кубічного метра. Інженери надсилали команди через бортовий комп’ютер апарата та стежили за процесом за фотографіями, переданими з орбіти.

Для пошуку несправностей команда використовувала резервний екземпляр ASTRA в лабораторії Caltech. Зв’язок із системою був доступний приблизно сім-вісім разів на добу, а кожне вікно тривало близько 15 хвилин.

У DARPA вважають, що такі технології можуть у майбутньому застосовуватися для спорудження великих космічних телескопів, радіоантен і сонячних масивів. Програма NOM4D орієнтується на конструкції завдовжки від сотень метрів до кілометрів.

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