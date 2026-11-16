Роботаксі Zoox стали доступні в застосунку Uber у Лас-Вегасі — TechCrunch

Роботаксі Zoox, що належить Amazon, стали доступними через застосунок Uber у Лас-Вегасі, США. Це перше партнерство Zoox зі сторонньою платформою для замовлення поїздок, повідомляє TechCrunch.

Як замовити роботаксі

Пасажири поки не можуть безпосередньо обрати Zoox під час замовлення. Роботаксі може бути автоматично призначене користувачам, які викликають UberX, Uber Comfort, Uber Electric, Uber Comfort Electric або Wait & Save. Збільшити ймовірність поїздки в автономному авто можна через налаштування Ride Preferences у застосунку Uber.

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі раніше заявляв, що Лас-Вегас стане першим містом США, де через застосунок компанії можна буде скористатися послугами двох повністю безпілотних партнерів. Компанія планує почати з обмеженої кількості машин і поступово розширювати парк, а згодом додати окрему опцію для автономних поїздок.

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Плани Uber і Zoox

Uber і Zoox також уклали багаторічну угоду з MGM Resorts International. Компанії працюватимуть над облаштуванням зон посадки та висадки, а також навігаційними вказівниками на території об'єктів MGM у Лас-Вегасі.

Раніше Транспортне управління Невади одноголосно схвалило дозвіл, який дає Uber можливість розгорнути до 1 000 роботаксі в окрузі Кларк через партнерства з Zoox та Motional — дочірньою компанією Hyundai. Uber повідомив, що не надаватиме Zoox технічне обслуговування та інші послуги на ринку Лас-Вегаса.

Zoox планує запустити комерційний сервіс роботаксі в Лос-Анджелесі цього року, а поїздки через застосунок Uber там мають стати доступними у 2027 році. Партнерство Uber із Waymo в Остіні та Атланті, за даними видання, завершиться у січні 2028 року, хоча Uber може й надалі пропонувати роботаксі Waymo у своєму застосунку за згодою сторін.

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