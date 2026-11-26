У Великій Британії масштабне клінічне дослідження RACER-Knee не виявило переваг роботизованої заміни колінного суглоба для пацієнтів протягом року після операції. Як повідомляє ScienceDaily, учасники, яким встановлювали суглоб за допомогою роботизованої системи, мали зіставні з пацієнтами після традиційного втручання показники болю, рухливості та відновлення.

Результати найбільшого дослідження

У випробуванні взяли участь 339 пацієнтів, яких оперували 33 хірурги у 10 лікарнях Великої Британії. Дослідники порівнювали стандартну повну заміну колінного суглоба з операціями із застосуванням роботизованої системи Stryker Mako. Це найбільше подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження такого типу.

Головним показником була шкала Forgotten Joint Score, яка визначає, наскільки часто людина помічає штучний суглоб у повсякденному житті. Через 12 місяців суттєвої різниці між двома групами не зафіксували. Подібними також були здатність ходити, біль під час госпіталізації, у перші три місяці та через рік після операції, а також імовірність повторного хірургічного втручання.

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Точність без помітної користі для пацієнтів

Роботизована технологія допомагає хірургу точніше розташувати штучний суглоб і коригувати кут та глибину розрізів відповідно до анатомії конкретного пацієнта. Водночас ця точність не перетворилася на вимірюване поліпшення самопочуття чи рухливості в перший рік. Дослідники також не виявили підвищеного ризику серйозних небажаних явищ при роботизованому втручанні.

Операції з роботизованою допомогою в середньому тривали на 10,5 хвилини довше та коштували приблизно на 950 фунтів стерлінгів більше за одну процедуру. За чинними порогами витрат Національної служби охорони здоров’я Великої Британії технологію не визнали економічно ефективною впродовж першого року після операції.

Учасників випробування планують спостерігати протягом десяти років. Науковці хочуть з’ясувати, чи з’являться відмінності між підходами у довгостроковій перспективі, зокрема щодо потреби в додаткових операціях на коліні. Результати RACER-Knee опублікував журнал The Lancet.

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