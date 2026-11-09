Rockstar відкрила попереднє завантаження GTA VI, реліз 19 листопада — Dawn

Rockstar Games відкрила попереднє завантаження Grand Theft Auto VI перед запуском гри 19 листопада. Першими доступ до завантаження отримали користувачі в Новій Зеландії: його відкривали опівночі за місцевим часом у кожному часовому поясі. Водночас запустити гру гравці зможуть лише опівночі в день релізу, повідомляє Dawn.

212 ГБ пам’яті

Гра буде доступна на PlayStation 5 та Xbox Series X/S. За даними Rockstar Games, для її встановлення потрібно 212 ГБ вільного місця на накопичувачі. Залежно від швидкості інтернет-з’єднання завантаження може тривати від приблизно години до кількох годин.

Попереднє завантаження має зменшити навантаження на сервери Rockstar у день запуску, коли очікується високий попит. Вихід GTA VI відбудеться через 13 років після релізу попередньої частини серії.

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Передзамовлення і ціна

За оцінкою аналітичної компанії Sensor Tower, за два тижні до релізу гри було оформлено майже 8 млн передзамовлень. Покупці фізичних видань зможуть забрати коробки в магазинах у день запуску, однак усередині буде код для завантаження, а не диск.

Стандартне видання гри в Європі коштує 79,99 євро, а версія з внутрішньоігровими бонусами, зокрема новою зброєю та автомобілями, — 99,99 євро. За даними материнської компанії Rockstar Take-Two Interactive, попередня частина серії, GTA V, продалася накладом понад 230 млн копій.

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