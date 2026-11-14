Родича засновників LG повернули до Південної Кореї після 8 років — Korea Herald

У Південній Кореї затримали Ку Бон Хьона — родича сім’ї, що заснувала конгломерат LG Group. Його повернули з Камбоджі через вісім років після виїзду з країни на тлі розслідування щодо ймовірних маніпуляцій акціями, повідомляє Korea Herald.

Затримання після повернення

За даними Управління столичної поліції Сеула, 57-річного Ку затримали після прибуття до країни в понеділок. Його підозрюють у порушенні Закону про ринки капіталу, привласненні коштів і зловживанні довірою.

Поліція отримала ордер на затримання Ку у 2019 році та звернулася до Інтерполу з проханням видати щодо нього червоне повідомлення. Камбоджійська поліція затримала його у вересні, а цього тижня його повернули до Південної Кореї. У середу Ку формально заарештували на підставі судового ордера.

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Суть підозр

За даними поліції, у 2018 році Ку виїхав до Нідерландів на тлі підозр у тому, що він отримав незаконний прибуток на суму 14,5 млрд вон, або $10,9 млн. Слідство вважає, що він поширював неправдиву інформацію про компанію, акції якої котирувалися на біржі KOSDAQ і яку він придбав без капіталу.

Також Ку підозрюють у привласненні 4,6 млрд вон із коштів цієї компанії, зокрема у витратах на розваги. У 2012 році він отримав остаточний вирок — три роки ув’язнення — в іншій справі про маніпуляції акціями.

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