Родичі зниклих понад добу блокують трасу Мехіко—Толука — Mexico News Daily

У Мексиці родичі зниклих безвісти понад добу блокують смуги траси Мехіко—Толука в напрямку столиці. Акція проходить на 48-му кілометрі дороги в Лермі, поблизу розв’язки Constituyentes, та спричинила багатокілометрові затори.

Вимога зустрічі з прокурором

Учасники протесту вимагають офіційного діалогу з прокурором штату Мехіко Хосе Луїсом Сервантесом Мартінесом щодо нерозкритих справ про зникнення людей. Родини домагаються детальної інформації про понад 40 таких справ, частина з яких лишається нерозв’язаною вже понад десять років, повідомляє Mexico News Daily.

Блокування розпочалося у вівторок приблизно об 11:00 одночасно в обох напрямках. Смуги у бік Толуки відновили роботу того ж дня після обіду, однак рух до Мехіко станом на середу залишався перекритим. Протестувальники час від часу пропускали транспорт, проте рух на дорозі був суттєво ускладнений.

Ніч у заторах і переговори без угоди

Акція тривала всю ніч, попри зниження температури та дощ. Деякі водії вантажівок, які опинилися в заторі, були змушені ночувати у своїх автомобілях.

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За даними видання, протест очолює колектив Flores en el Corazón, до нього також долучилися учасники груп Madres Mariposas Buscadoras і Buscando Justicia. Рано-вранці в середу відбулися зустрічі з представниками прокуратури штату Мехіко, але домовленості про припинення блокування не досягли.

У соціальних мережах також з’являлися повідомлення про насильницькі сутички між водіями та учасниками протесту. Тривалість перекриття залежатиме від подальших переговорів між пошуковими колективами та владою штату.

Об’їзні маршрути

Водіям, які прямують із Толуки до Мехіко, радять перевіряти дорожню ситуацію та користуватися альтернативними маршрутами, зокрема автошляхом Толука—Наукальпан і безплатною дорогою Мехіко—Толука. Альтернативою автомобілю також є міжміський поїзд El Insurgente, який курсує у звичайному режимі зі станцій Toluca Centro, Metepec і Lerma.

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