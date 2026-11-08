Родина померлої виборчині у ПАР заявила, що більше не голосуватиме — TimesLIVE

У Чатсворті, ПАР, родина 63-річної Номуси Зулу, яка знепритомніла на виборчій дільниці та згодом померла, заявила, що більше не хоче брати участі у виборах. Жінці стало зле вранці у середу на дільниці в початковій школі Shallcross у районі Демат, приблизно за 20 км на південний захід від центру Дурбана, повідомляє TimesLIVE.

Зулу померла після прибуття до лікарні RK Khan у Чатсворті, яка розташована приблизно за 7 км від виборчої дільниці. Її поховали в суботу на кладовищі Mopel у Гаммерсдейлі.

Претензії родини

Родичі стверджують, що самостійно викликали автомобіль через сервіс поїздок, аби доставити жінку до лікарні, хоча на місці були поліцейські автомобілі та машини працівників Виборчої комісії ПАР. На думку сім'ї, Зулу могла вижити, якби працівники комісії швидко доправили її до медзакладу. Родина також вважає, що на виборчих дільницях мали бути люди з медичною підготовкою.

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За словами доньки Аманди Зулу, її мати дуже хотіла проголосувати й поспішала на дільницю. Працівники дільниці запропонували літній жінці пройти вперед, тоді як донька залишилася в загальній черзі. Невдовзі один із сусідів повідомив Аманді, що її мати знепритомніла; вона знайшла її на підлозі в приміщенні дільниці.

Реакція після смерті

Сестра померлої Синтія сказала, що вона та інші члени сім'ї більше не голосуватимуть. Родичі розповіли, що організовували похорон власним коштом і не отримали допомоги, співчуттів чи візитів від Виборчої комісії або інших державних органів. Водночас у четвер провінційна посадовиця комісії Нтомбіфуті Масінга підтвердила смерть Зулу та передала співчуття від імені комісії.

Раніше спостерігачка за виборами Прітті Джвара, яка була на дільниці, заявляла, що очевидці дали Зулу води, зв'язалися з її донькою та викликали швидку. За словами родини, єдиною політичною силою, представники якої відвідали сім'ю, висловили співчуття та пообіцяли допомогу з похороном, була партія MK, що перемогла у виборчому окрузі №72.

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