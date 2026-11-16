Родина президента США Дональда Трампа отримала щонайменше 635 млн доларів від мемкоїна $TRUMP, свідчить фінансова декларація президента, оприлюднена в червні. Водночас вартість токена різко знизилася: напередодні третьої криптовалютної вечері Трампа він торгувався приблизно по 92 центи, тоді як у 2025 році його ціна перевищувала 74 долари. Про це повідомляє The Independent.

Конкурс на запрошення

Третю вечерю для власників $TRUMP запланували на 22 листопада в гольф-клубі поблизу Вашингтона. До участі запросили 185 власників токена, які мали зареєструватися та зберігати найбільші баланси впродовж періоду оцінювання — з 30 вересня до 16 листопада.

На момент завершення конкурсу в рейтингу було 130 криптогаманців із сукупним обсягом активів на 8,6 млн доларів. Це на 94% менше, ніж під час першої такої вечері. Власники 29 найкращих гаманців мають отримати доступ до VIP-прийому та VIP-місця під час заходу.

Під час першого конкурсу, оголошеного у квітні 2025 року, інвестори сукупно поставили 148 млн доларів у змаганні за запрошення, яке Трамп назвав найексклюзивнішим у світі. Обсяг токенів, необхідний для отримання запрошення, тоді становив від 59 тис. до 18,5 млн доларів.

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Втрати інвесторів і питання етики

За оцінками Reuters, зовнішні інвестори втратили понад 5 млрд доларів у п’яти основних криптовалютних і пов’язаних із криптовалютами проєктах родини Трампів. Reuters також оцінило доходи родини від чотирьох головних криптопроєктів, включно з мемкоїном, щонайменше у 2,3 млрд доларів до квітня. Вартість частки президента у Trump Media & Technology Group оцінювали приблизно у 500 млн доларів.

Білий дім раніше заявляв про відсутність конфлікту інтересів, оскільки активи президента перебувають у трасті, яким керують його діти. Представники проєкту мемкоїна, Trump Organization та Білий дім не відповіли на запити про коментар.

Після проміжних виборів демократи отримали контроль над Сенатом і Палатою представників США, що дає їм право надсилати повістки та проводити розслідування і слухання. Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що криптобізнеси родини Трампів будуть одним із напрямів її перевірок у Банківському комітеті Сенату.

Представники органів з питань етики також висловлювали занепокоєння через анонімність криптогаманців і можливість того, що мемкоїн може бути способом для іноземців анонімно купувати доступ до президента. За даними аналізу блокчейну, понад половина з 220 гаманців, що брали участь у першому конкурсі, імовірно, перебували за межами США.

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