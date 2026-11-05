Родина школярки в ПАР чекає звіту про булінг після її смерті — Daily Maverick

У ПАР родина 16-річної Тембеліле Мбати чекає від школи Eqinisweni Secondary School звіту про її реакцію на скарги щодо булінгу після смерті дівчини у вересні. Як повідомляє Daily Maverick, мати школярки Нонтобеко Мбата та її родичі стверджують, що працівники закладу не відреагували належним чином на їхні звернення.

Скарги родини на реакцію школи

За словами тітки дівчини Нондімісо Мхізе, у 2024 році Тембеліле перевелася до Eqinisweni Secondary School в Айворі-Парку після сексуального насильства, якого, за її твердженням, дівчина зазнала роком раніше. Родичка заявила, що після переведення однокласники почали розпитувати дівчину про пережите, а згодом це переросло в насмішки та цькування.

Мати школярки розповіла, що приходила до школи просити про допомогу, однак її скеровували від одного вчителя до іншого. За її словами, працівники закладу знали про причини переведення дочки та її потребу в підтримці, але не поставилися до ситуації серйозно.

На початку вересня у Тембеліле стався конфлікт із двома учнями, які, за твердженням Мхізе, її цькували. Родичка заявила, що учні представили дівчину агресоркою, а школа не з'ясувала обставин конфлікту та не вислухала її пояснень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обіцяного звіту досі немає

За словами Мхізе, 9 вересня однокласники розповіли їй, що Тембеліле кілька годин плакала у шкільній вбиральні, а вчителі не перевірили її стан. Приблизно тоді дівчина написала матері повідомлення, що більше не може бути сильною. Згодом вона померла внаслідок самогубства.

Після смерті школярки директор і вчителі відвідали родину. Як розповіла Мхізе, директор сказав, що не знав про булінг, оскільки до його кабінету не надходило скарг, та пообіцяв провести перевірку і передати сім'ї звіт. У жовтні директор нібито пообіцяв надіслати документ до 8 жовтня, проте родина його не отримала й станом на листопад.

Видання зазначає, що у 2024 році школа опинилася в центрі уваги після того, як четверо її учнів померли внаслідок самогубства протягом 10 днів. Члени громади та учні тоді пов'язували ці смерті з булінгом і токсичною атмосферою в закладі. На запити Daily Maverick щодо скарг, реакції школи та статусу розслідування ні школа, ні департамент освіти Гаутенгу на момент публікації не відповіли.

Читай нас у