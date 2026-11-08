Родини в Бельгії просять евакуювати родичів із Гази — Anadolu Agency

Палестинські родини, які живуть у Бельгії, звернулися з проханням про термінову зустріч із міністром закордонних справ Максимом Прево. Вони домагаються евакуації родичів, які мають бельгійські візи, але залишаються в Газі, де сильні дощі та вітер затопили тимчасові укриття.

Пошкоджені укриття

Як повідомляє Anadolu Agency, представник палестинських родин у Бельгії Ісмаїл Ель-Наджар заявив, що від вечора п’ятниці негода пошкодила укриття та особисті речі сотень людей із візами. За його словами, сім’ї досі не отримали конкретної інформації від федерального уряду про те, як їхніх родичів доправлять до Бельгії.

Ель-Наджар також повідомив, що від 1 500 до 1 800 палестинців із бельгійськими візами перебувають у районах Гази підвищеного ризику. Він наголосив, що холод, страх і невизначеність становлять для людей серйозну небезпеку.

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Евакуація заблокована розбіжностями

Максим Прево визнав, що екстремальна погода ще більше погіршила умови в Газі, та висловив жаль через відсутність домовленості федерального уряду щодо евакуації. Його офіс розглядає можливість прийняти делегацію представників родин.

Раніше міністр пропонував надати пріоритет евакуації 320 палестинців. План зупинився через розбіжності в коаліційному уряді, зокрема через заперечення проти прийому 13 студентів із Гази, які мають бельгійські студентські візи. За даними агентства, ізраїльські атаки зруйнували значну частину житла та інфраструктури Гази, через що багато палестинців змушені перебувати у тимчасових укриттях, вразливих до зимової негоди.

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