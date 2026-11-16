Родини американських резервістів, які загинули під час атаки іранського безпілотника на порт Шуаїба в Кувейті 1 березня, заявили про неналежні дії військового командування та брак інформації щодо обставин нападу. Внаслідок удару загинули шестеро військових, ще 25 дістали поранення, повідомляє Jerusalem Post.

Родини вимагають пояснень

Армія США завершила розслідування атаки в червні, однак родини загиблих почали отримувати брифінги про його висновки лише цього тижня, повідомив CBS News. Чоловік майстер-сержантки Ніколь Амор Джої Амор звинуватив командування 103-го командування забезпечення Резерву армії США у рішеннях, які, на його думку, призвели до загибелі військових.

За словами Амора, його дружина за тиждень до смерті висловлювала занепокоєння щодо безпеки свого підрозділу. Він також заявив, що військові, які вижили після удару, розповідали: Ніколь Амор ще дихала, коли її доправляли до лікарні. Чоловік стверджує, що пораненим довелося шукати медичні заклади через інтернет.

Тіна Марзан, дружина головного прапорщика Роберта Марзана, сказала CBS, що не отримувала оновлень від Пентагону. За її словами, для ідентифікації останків її чоловіка знадобився аналіз ДНК. Мішель Тітдженс, дружина загиблого майстер-сержанта Ноа Тітдженса, повідомила, що під час брифінгу з армійськими посадовцями не почула визнання помилок.

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Скарга офіцера та реакція Трампа

Майор Армії США Стівен Рамсботтом, який пережив атаку, подав скаргу викривача. Він стверджує, що Пентагон не дослухався до застережень щодо недостатнього захисту військових. В ефірі програми «60 Minutes» Рамсботтом назвав удар по порту Шуаїба тактичним провалом армії, її керівництва та власним.

Пентагон не відповів на запит CBS News щодо того, чи не відмовили 103-му командуванню в належному захисті. Двоє старших генералів, яких звинувачують в ігноруванні попереджень про загрозу дронів, також не надали коментарів телеканалу.

Президент США Дональд Трамп у дописі в Truth Social розкритикував сюжет «60 Minutes» і заявив, що з 28 лютого 2026 року Іран запустив від 8 до 9 тисяч ударних безпілотників, з яких, за його словами, лише два прорвалися та спричинили загибель американців у Кувейті й Саудівській Аравії. Він також заявив про високу ефективність оборонних заходів Центрального командування США.

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