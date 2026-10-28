Родини жертв тисняви в Ітхевоні закликали створити канал зв’язку — Korea Herald

У Сеулі родини іноземців, які загинули під час тисняви в районі Ітхевон 29 жовтня 2022 року, закликали забезпечити прозоре розслідування трагедії та створити офіційний канал комунікації для отримання інформації. До четвертої річниці трагедії 35 членів родин із 10 країн пройшли ходою від провулка, де сталася тиснява, до мерії Сеула, повідомляє Korea Herald.

Під час трагедії загинули 160 людей. Серед них була 23-річна громадянка Австралії Грейс Рашед, яка подорожувала Південною Кореєю з друзями напередодні Геловіна. Її батько Рашед Рашед разом із сім’єю знову приїхав до Сеула, щоб ушанувати пам’ять доньки.

Проблеми з доступом до інформації

Батько норвезької жертви Стіне Роалквам Евенсен Ерік Евенсен заявив, що з Норвегії важко стежити за розвитком справи, оскільки доводиться постійно шукати повідомлення та перекладати їх із корейської. Мати іранської жертви Афаг Растамеш Захра Резаї розповіла, що отримувала новини переважно через сторінку родин загиблих у соціальних мережах Stars’ Home.

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Тітка корейської жертви Лі Сан Ин Кан Мін Ха зазначила, що родичі іноземних загиблих зверталися до неї за оновленнями щодо перебігу розслідування, оскільки мовний бар’єр заважає їм самостійно стежити за місцевими новинами.

Заклик до офіційної комунікації

На пресконференції в Stars’ Home родини заявили, що неодноразово просили створити механізм для простого отримання точної інформації, однак такого каналу досі не запровадили. За їхніми словами, корейські посольства в їхніх країнах не контактували з ними між торішньою річницею та початком підготовки до нинішньої поїздки.

Національна комісія з розслідування трагедії 29 жовтня в Ітхевоні розпочала роботу в червні 2025 року та домоглася продовження роботи на рік понад спершу запланований вересневий строк. Родини повідомили, що проміжний брифінг комісії залишив без відповіді важливі питання. Лише нещодавно їм дозволили переглянути відео та фото, зібрані комісією, щоб з’ясувати, чи є на них їхні близькі та як вони опинилися в натовпі. Родичі також заявили, що ці матеріали викликали питання щодо рятувальної операції та розгортання поліції.

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