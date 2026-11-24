Шотландський рок-гурт Simple Minds відзначає 50-річчя новою музикою Sacrosanct і великим туром, запланованим на 2027 рік. Про це Джим Керр розповів в інтерв’ю програмі France 24. Розмову з музикантом провела ведуча Ів Джексон.

Шлях із Глазго

France 24 описує шлях гурту від підлітків із Глазго до світових рок-зірок. За даними телеканалу, Simple Minds майже п’ять десятиліть збирають стадіони та створюють пісні, які видання називає одними з визначальних для свого покоління.

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Телеграма з Ніцци

Керр також згадав ніч у готелі в Ніцці, коли з телеграми дізнався, що Simple Minds стали номером один у США. У розмові йшлося про музику, спогади та моменти, що сформували історію колективу. Епізод програми arts24 із цим інтерв’ю France 24 оприлюднив 24 листопада 2026 року; його тривалість становить 12 хвилин 59 секунд.

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