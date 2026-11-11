Roku припинить продажі пристроїв для розумного дому — Engadget

Roku підтвердила намір поступово згорнути продажі пристроїв для розумного дому, зокрема відеодзвінків, камер і системи домашнього моніторингу. Компанія планує зосередитися на своєму основному напрямі — стримінговій платформі, водночас обіцяючи надалі підтримувати сервіси та продукти Roku Smart Home.

Які пристрої зникають із продажу

На сайті Roku у наявності залишилися лише дві моделі з категорії розумного дому: камера Roku Indoor Camera 360° та комплект Video Doorbell & Chime. Світлові стрічки, лампи, бездротовий відеодзвінок, інші камери, розумні розетки та система моніторингу дому позначені як такі, що закінчилися.

Як повідомляє Engadget, чимало цих пристроїв також більше не продаються у сторонніх ритейлерів. Наприклад, на Amazon доступні лише відновлені моделі. Видання Lowpass зазначило, що Roku поступово відходила від цього сегмента протягом кількох місяців: на початку року компанія перестала згадувати такі товари у фінансових звітах.

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Фокус на стримінгу та телевізорах

Roku почала активніше виходити на ринок розумного дому у 2022 році, пропонуючи перейменовані пристрої Wyze. Торік вона почала випускати власне обладнання для цього сегмента.

У своєму останньому квартальному звіті перед приєднанням до Fox компанія повідомила, що в третьому кварталі дохід від пристроїв зріс на 33% у річному вимірі. Водночас збитки від апаратного напряму більш ніж подвоїлися — з 22,9 млн до 48,6 млн доларів. Roku пов’язала це насамперед зі зростанням вартості компонентів пам’яті. Компанія уточнила, що дохід від пристроїв охоплює її власні програвачі та телевізори, а не телевізори під брендом Roku, які виробляють інші компанії. Її власні телевізори, за заявою Roku, у минулому кварталі перевершили очікування; згодом компанія представила перші OLED-моделі.

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