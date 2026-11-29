В Італії футбольний клуб «Рома» розгромив «Монцу» з рахунком 4:0. Завдяки перемозі римляни набрали 33 очки після 13 матчів і піднялися на друге місце в Серії A, відстаючи від лідера «Лаціо» на два пункти.

Дубль Суле та голи Малена і Кастро

Як повідомляє Channel NewsAsia, рахунок на 12-й хвилині відкрив Доніелл Мален. Він отримав передачу Родрігу Мори, просунувся до лінії штрафного майданчика, змістив м’яч під праву ногу та пробив по воротах.

На 24-й хвилині Мален асистував Матіасу Суле, який подвоїв перевагу «Роми» ударом низом. Через 12 хвилин аргентинець оформив дубль, закрутивши м’яч у дальній верхній кут воріт із-за меж штрафного майданчика. Сантьяго Кастро, який вийшов на заміну, забив четвертий гол «Роми» в першу хвилину компенсованого часу другого тайму.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У другому таймі гравець «Монци» Дані Мота головою влучив у поперечину, однак гості не змогли скоротити відставання.

Ситуація в таблиці

«Лаціо» напередодні переміг «Торіно» з рахунком 2:1 та має 35 очок. Чинний чемпіон «Інтер» після перемоги 4:0 над «Дженоа» посідає третю позицію з 32 очками. «Рома» та «Лаціо» залишаються непереможними в чемпіонаті, а римське дербі між командами заплановане на 13 грудня.

В іншому матчі дня «Наполі» зіграв унічию 0:0 із «Сассуоло». Команда залишилася восьмою з 19 очками, відстаючи на вісім пунктів від четвертого «Мілана», який має матч у запасі. «Удінезе» переміг «Фіорентину» 1:0 завдяки голу Санді Ловрича на восьмій хвилині та залишив останнє місце.

Читай нас у