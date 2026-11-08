Роман Рейнс переміг Семі Зейна на WWE Crown Jewel в Ер-Ріяді — The National

Роман Рейнс переміг Семі Зейна в головному поєдинку шоу WWE Crown Jewel в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та здобув чоловічий титул Crown Jewel. Як повідомляє The National, Зейн був близький до перемоги після Helluva Kick, однак Рейнс витримав атаку суперника і провів два поспіль прийоми Spear, після чого утримав його.

Після матчу Зейн простягнув Рейнсу руку на знак поваги. Рейнс спершу відмовився, але згодом обійняв свого колишнього союзника по угрупованню Bloodline. Зейн, який має сирійське походження, отримав найгучнішу реакцію глядачів протягом вечора.

Зміну локації провели перед шоу

Шоу відбулося в суботу ввечері після кількох тижнів невизначеності щодо його проведення. Спочатку WWE планувала провести Crown Jewel на відкритому стадіоні Riyadh Season Stadium у фінансовому районі короля Абдалли, але захід перенесли до меншої критої арени ANB Arena. Арена вміщує 8 тисяч глядачів, які під час шоу активно підтримували учасників вигуками та співами.

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Інші результати вечора

У поєдинку Last Man Standing Коді Роудс переміг Ренді Ортона. Під час матчу за командні титули світу Оба Фемі несподівано повернувся та втрутився у перебіг поєдинку: він скинув Бронсона Ріда зі сцени на стіл. Після цього Джевон Еванс виконав OG Cutter на Остіні Тіорі та приніс перемогу своїй команді з Пента.

Челсі Грін перемогла Лів Морган і виборола церемоніальний жіночий титул Crown Jewel, однак невдовзі Тіффані Страттон використала контракт Money in the Bank. Вона атакувала Грін кейсом і здобула титул чемпіонки WWE серед жінок.

У 2027 році Ер-Ріяд має прийняти WrestleMania 43 — уперше головне шоу WWE відбудеться за межами Північної Америки.

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