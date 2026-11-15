Роналдінью у 46 років зіграв за «Равенну» в Серії C — Channel NewsAsia

Бразильський ексфутболіст Роналдінью у 46 років провів перший матч у змаганнях за 11 років. У Равенні, Італія, він вийшов у стартовому складі «Равенни» на дербі проти «Форлі» в італійській Серії C, повідомляє Channel NewsAsia.

Матч проти «Форлі»

Роналдінью грав під номером 10 і провів на полі весь перший тайм. Під час перерви він обійшов поле стадіону «Бруно Бенеллі», вітаючи вболівальників, які аплодували йому стоячи.

«Равенна» перемогла «Форлі» з рахунком 2:0. Роналдінью взяв участь в атаці, після якої Джуліо Донаті відкрив рахунок на 36-й хвилині. Другий гол на 58-й хвилині забив Сімоне Раббі.

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Повернення після завершення кар'єри

Після гри Роналдінью сказав Sky Sport Italia, що йому було приємно знову грати та відчути атмосферу підготовки до матчу в роздягальні. Він також зазначив, що йому сподобалося виступати разом із партнерами, які виросли, спостерігаючи за його грою.

Останній професійний матч бразилець провів за «Флуміненсе» у вересні 2015 року, а 2018-го офіційно завершив кар'єру. «Равенна» оголосила про його підписання в червні, а Роналдінью також придбав частку в клубі. На запитання про можливу наступну появу в складі команди він відповів, що повернеться, якщо його покличе президент клубу.

Роналдінью виграв чемпіонат світу зі збірною Бразилії 2002 року, «Золотий м'яч» 2005 року та Лігу чемпіонів із «Барселоною» 2006-го.

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