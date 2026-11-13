Роналдінью вийде у стартовому складі Равенни після понад десятирічної паузи — BBC Sport

Бразильський футболіст Роналдінью у неділю має вийти у стартовому складі італійської «Равенни» в матчі третього дивізіону проти місцевого суперника «Форлі». Для 46-річного ексгравця «Барселони» та «Мілана» це буде перший старт в офіційному матчі більш ніж за десятиліття, повідомляє BBC Sport.

Роналдінью зіграє в атаці

Головний тренер «Равенни» Андреа Мандорліні заявив, що Роналдінью розпочне зустріч одним із трьох нападників команди. За його словами, після стартового свистка буде вирішено, скільки часу бразилець проведе на полі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Останню офіційну появу Роналдінью здійснив у вересні 2015 року за бразильський «Флуміненсе». У серпні він приєднався до клубу Серії C «Равенна» як інвестор і заявив про намір забити ще один гол, щоб довести свій кар’єрний доробок до 300 м’ячів.

Підготовка до матчу

Роналдінью прибув до Італії в п’ятницю та до недільної гри матиме лише одне тренування з партнерами. На стадіоні «Бруно Бенеллі» встановили тимчасову трибуну для очікуваної кількості глядачів. Форвард «Равенни» Сімоне Раббі також заявив, що Роналдінью виконуватиме пенальті, якщо команда отримає право на одинадцятиметровий удар. Після 13 матчів «Равенна» посідає друге місце в таблиці.

Читай нас у