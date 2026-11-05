Роналду має намір завершити виступи за збірну Португалії — Channel NewsAsia

За даними Channel NewsAsia, 41-річний Кріштіану Роналду оголосив про намір завершити виступи за національну збірну Португалії після листопадової міжнародної паузи. Про це він повідомив у дописі в соціальних мережах 5 листопада.

Заява футболіста

Роналду заявив, що після міжнародної паузи в листопаді поверне футболку збірної з номером 7. Йдеться про перерву в календарі національних збірних, що припадає на листопад. CNA передало цю заяву як намір футболіста завершити виступи за португальську команду.

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Рекордна статистика

На час заяви Роналду було 41 рік. У складі збірної Португалії він провів 234 матчі та забив 146 голів. За інформацією Reuters, яку цитує CNA, футболіст володіє абсолютними рекордами за кількістю матчів за національні збірні та голів у міжнародному футболі.

Матеріал CNA про заяву Роналду датований 5 листопада та опублікований з посиланням на Reuters.

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