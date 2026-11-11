Ронні О’Салліван програв Шону Мерфі 0:4 на Champion of Champions — BBC Sport

Семитиразовий чемпіон світу Ронні О’Салліван програв Шону Мерфі з рахунком 0:4 на турнірі Champion of Champions у Лестері. За повідомленням BBC Sport, завдяки перемозі Мерфі вийшов до чвертьфіналу змагань.

Перевага Мерфі

О’Салліван поступався 0:2 після перших двох фреймів. У другому фреймі Мерфі зробив брейк у 68 очок. У наступному він оформив брейк у 41 очко, а четвертий фрейм виграв із рахунком 61:42. Саме ця перемога у напруженому заключному фреймі забезпечила Мерфі підсумковий рахунок 4:0.

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Подальший матч Мерфі

Для 50-річного О’Саллівана це був перший матч після поразки від Ка Ваї Ченга на Northern Ireland Open минулого місяця. Раніше спортсмен мав проблеми з формою. У чвертьфіналі Мерфі зіграє з переможцем іншого матчу третьої групи між чемпіоном світу Ву Їцзе та Чан Біньюєм.

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