Росалія втретє здобула Latin Grammy у категорії Альбом року — Rolling Stone

Іспанська співачка Росалія здобула нагороду Latin Grammy у категорії «Альбом року» за платівку Lux під час 27-ї церемонії Latin Grammy у Лас-Вегасі, США. Це третя перемога артистки в головній категорії премії, що зробило її першою жінкою, яка тричі отримала цю відзнаку як провідна виконавиця, повідомляє Rolling Stone.

Третя перемога в головній категорії

Росалія вийшла на сцену за нагородою зі сльозами на очах. Її вручив колумбійський рок-музикант Хуанес. Під час промови співачка згадала, що він допоміг їй на початку кар’єри, та подякувала матері за виховання.

Артистка назвала роботу над Lux «стрибком у прірву» та сказала, що для неї важливо говорити власну правду й давати іншим можливість ділитися своєю. Нагороду вона пообіцяла відвезти матері, попри те, що для ще однієї статуетки може не вистачити місця.

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Альбом Lux і конкуренти

Lux вийшов восени 2025 року. У ньому Росалія поєднала класичну музику та оперу, а також використала 14 мов. Платівка порушує теми теології, кохання і жіночності. Матеріал альбому співачка також представила у світовому турі Lux, виступаючи з оркестром.

Раніше Росалія перемагала в категорії «Альбом року» 2019 року з El Mal Querer та 2022 року з Motomami. Цього разу серед номінантів також були Хорхе Дрекслер, Karol G, Карін Леон, Анітта, Мон Лаферте, CA7RIEL & Paco Amoroso, Сільвана Естрада, Rawayana та Milo J. Росалія отримала сім номінацій — стільки ж, як Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso і Хорхе Дрекслер.

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