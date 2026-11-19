Росія, держава-агресор, готова скоротити військову присутність у Калінінградській області та Білорусі, якщо НАТО і країни ЄС виконають висунуті Москвою вимоги. Про це повідомляє Meduza з посиланням на джерела Bloomberg.

Вимоги Москви

За даними Bloomberg і The New York Times, Росія вимагає повернути військову присутність НАТО до рівня 1997 року та припинити розглядати Москву як противника або загрозу. Також російська сторона вимагає, аби країни НАТО та ЄС припинили, за її формулюванням, спроби завдати Росії «стратегічної поразки».

Як пише The New York Times, документ із переговорною позицією Москви також передбачає поліпшення механізмів запобігання інцидентам, передусім у Балтійському та Чорному морях. Росія заявляє, що це має знизити ризик ненавмисного воєнного зіткнення.

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Можливі поступки

Під час переговорів в Абу-Дабі 10 і 11 листопада російські переговорники пообіцяли опрацювати способи послаблення напруженості в разі виконання їхніх вимог. За словами співрозмовників Bloomberg, одним із таких кроків може бути зменшення військової присутності Росії в Калінінградській області та Білорусі.

Конкретний зміст можливого скорочення не уточнюється. Раніше повідомлялося, що Москва може вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитися від розміщення там російських ракет середньої дальності. Це, ймовірно, стосується і розгортання ракетного комплексу «Орєшнік». Міноборони Росії наприкінці 2025 року заявляло, що комплекс заступив на бойове чергування в Білорусі.

Bloomberg зазначає, що європейські уряди не підтримують пов’язування мирних переговорів, у яких ЄС не бере прямої участі, з дискусіями про безпеку НАТО. Вони наполягають, що Росія має припинити бойові дії в Україні до обговорення питань, пов’язаних з Альянсом. Американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, за даними агентства, мають 19 листопада зустрітися в Берліні з представниками України та країн ЄС для обговорення гарантій безпеки Києву після війни.

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