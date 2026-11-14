Росія хоче посилити контроль за переказами між фізособами — Meduza English

У Росії — державі-агресорі — Міністерство фінансів запропонувало зобов’язати Банк Росії передавати Федеральній податковій службі інформацію про фізичних осіб, операції за рахунками яких свідчать про регулярне отримання доходів від інших фізосіб. Про це повідомляє Meduza.

Перевірка операцій за рахунками

За пропозицією Мінфіну, Банк Росії аналізуватиме операції за рахунками фізичних осіб. Якщо регулятор виявить ознаки отримання доходів від інших людей, він передаватиме дані Федеральній податковій службі. Після цього податкова зможе запитувати в банків виписки за відповідними рахунками.

Мінфін запропонував цю поправку перед другим читанням законопроєкту, що входить до бюджетного пакета. За даними Interfax, профільний комітет Державної думи планує розглянути її 15 листопада.

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Підстави для запиту виписок

Критерії для виявлення ознак регулярного отримання доходів від інших фізосіб, а також формат і періодичність звітів Банку Росії податковим органам мають встановити окремо. Наразі податкові інспектори можуть запитувати банківські виписки щодо фізосіб, не зареєстрованих як індивідуальні підприємці, лише за рішенням про стягнення податкового боргу або під час перевірки, санкціонованої вищим податковим органом.

Запропонована поправка додасть інформацію від Банку Росії як нову підставу для таких запитів. У березні Vedomosti повідомляло, що Мінфін готував зміни для посилення контролю за переказами між фізособами. Тоді передбачалося, що Федеральна податкова служба передаватиме Центробанку дані про відкриття й закриття рахунків, банківські картки та категорії доходів, а регулятор зіставлятиме їх з операціями для виявлення аномалій.

Мінфін пояснював необхідність змін тим, що перекази між фізособами нерідко вважають подарунками та не оподатковують, хоча частина з них може бути оплатою послуг або оренди житла.

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