Росія не зіграє на молодіжному ЧС з хокею в Канаді — Channel NewsAsia

Збірна Росії не виступить на молодіжному чемпіонаті світу з хокею 2027 року в Канаді через запроваджені країною обмеження на в’їзд. Це підтвердила Міжнародна федерація хокею (IIHF), повідомляє Channel NewsAsia.

Турнір відбудеться в Канаді

IIHF розглядала альтернативні варіанти проведення змагань, проте вирішила залишити Канаду країною-господаркою. Молодіжний чемпіонат світу запланований на період із 26 грудня до 5 січня та проходитиме в Едмонтоні й Ред-Дірі.

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Обмеження на в’їзд

Державний секретар Канади з питань спорту Адам ван Куверден заявив Reuters, що країна не допускатиме до участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів та посадовців. За його словами, обмеження застосовуватимуть навіть до тих, хто має чинні візи. Канадський посадовець пов’язав це рішення з війною Росії проти України.

IIHF відсторонила команди Росії та Білорусі у 2022 році після вторгнення Росії в Україну з території Росії та Білорусі. Водночас рішення Спортивного арбітражного суду, ухвалене минулого місяця, зобов’язало федерацію допустити російські команди до п’яти чемпіонатів.

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