Президент Росії — держави-агресора — Володимир Путін на початку листопада підписав укази про передання активів тютюнової компанії Japan Tobacco в країні під тимчасове управління російської компанії. Про це повідомляє The Japan Times.

Важливий ринок для компанії

Japan Tobacco розпочала роботу в Росії у 1999 році та нині має майже 40% російського ринку сигарет. На Росію припадає близько 10% доходу компанії та приблизно 25% її скоригованого операційного прибутку.

Японський уряд закликав Москву якнайшвидше скасувати це рішення, однак перспективи його перегляду залишаються невизначеними.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Москва запровадила правила, які ускладнюють вихід іноземних компаній із російського ринку. За словами керівника японського Інституту російських і пострадянських економічних досліджень Такафумі Накаї, компанії, що прагнуть залишити Росію, зазвичай змушені продавати активи зі значними знижками та отримують лише частину їхньої ринкової вартості.

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Японські компанії скорочують присутність

Згідно з нещодавнім опитуванням Єльського університету, з Росії вийшли 11 із 76 японських компаній, які увійшли до дослідження. Чимало інших призупинили діяльність або заморозили інвестиційні плани.

Оператор мережі одягу Uniqlo, компанія Fast Retailing, призупинив роботу в Росії у 2022 році, а Toyota припинила там виробництво автомобілів. Ajinomoto зупинила продаж приправ і харчових продуктів, але продовжує окремі напрями діяльності, зокрема дослідницьку роботу.

Президент і генеральний директор Ajinomoto Сігео Накамура 9 листопада заявив, що компанія ще не вирішила, чи повністю відмовлятиметься від свого багаторічного бізнесу в Росії. Накаї припустив, що дії Москви щодо Japan Tobacco можуть бути спрямовані на тиск на Японію в період, коли США та Європа не мають повної узгодженості щодо санкцій проти Росії.

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