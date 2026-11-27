У Росії — державі-агресорі — продовжили заборону на експорт авіаційного пального, зокрема через біржові торги, до 31 березня 2027 року. Обмеження набуде чинності 1 грудня. За повідомленням Anadolu Agency, уряд пояснив це рішення потребою зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку.

Чинна заборона завершується наприкінці листопада

Попередню заборону на постачання авіапального за кордон запровадили в червні, а її строк спливає 30 листопада. Нове обмеження діятиме до 31 березня 2027 року.

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Інші обмеження на паливний експорт

Наприкінці жовтня Москва також продовжила до 31 січня 2027 року тимчасову заборону на експорт дизельного та суднового пального, а також газойлю прямими виробниками. Ці заходи запроваджують на тлі атак України на російські нафтопереробні заводи, через які кілька підприємств були змушені проводити технічне обслуговування, а в окремих регіонах обмежували продаж пального.

Раніше російська влада вже вводила обмеження на експорт бензину й дизельного пального, щоб забезпечити внутрішній ринок достатніми запасами.

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