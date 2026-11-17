Як повідомляє The Japan Times, у Женеві, Швейцарія, конференція ООН щодо летальних автономних систем озброєнь зіткнулася з процедурним глухим кутом ще до початку основної роботи. Заперечення Росії — держави-агресора — не дали учасникам затвердити порядок денний. На зустрічі розглядають системи, які часто називають «роботами-вбивцями».

Заклик генсека ООН

Конференція з перегляду Конвенції про певні види звичайної зброї розпочалася з відеозвернення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Він закликав країни працювати над запровадженням суворих і обов’язкових правил використання летальних автономних систем озброєнь. Також генсек ООН закликав не допустити використання та поширення таких систем.

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Розбіжності щодо обмежень

За даними видання, багато держав підтримують посилення правил щодо летальних автономних систем озброєнь. Водночас країни, які мають відповідні технології, зокрема Росія, неохоче погоджуються на обмеження. Російські процедурні заперечення заблокували ухвалення порядку денного конференції.

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