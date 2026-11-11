Росія заявила про 146 збитих дронів у Ленінградській області — Al Jazeera

Російська Федерація — держава-агресор — заявила про збиття 146 безпілотників над Ленінградською областю. Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив у Telegram, що протидія атаці триває. Про це з посиланням на російське агентство ТАСС повідомляє Al Jazeera.

Атаки на інфраструктуру регіону

Походження безпілотників у повідомленні не уточнюється. Водночас Reuters повідомляло, що в понеділок український дрон уразив другий за величиною нафтопереробний завод Росії у місті Кириші Ленінградської області. За даними місцевої влади, внаслідок цієї атаки загинула жінка.

Дрозденко також заявив, що в середу через атаку безпілотників сталася пожежа в портовій зоні Усть-Луги на узбережжі Балтійського моря.

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Переговори в Абу-Дабі

Повідомлення про атаки з'явилися під час другого й завершального дня переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі, які відбуваються за посередництва США. Президент України Володимир Зеленський назвав перший день зустрічей конструктивним і доволі змістовним.

ТАСС також заявило, що українські сили за 24 години випустили щонайменше 31 артилерійський снаряд по тимчасово окупованій Росією частині Донецької області України. За твердженням агентства, поранення дістали троє цивільних, а 23 атаки припали на район Горлівки. Там, за даними ТАСС, унаслідок удару безпілотника по автомобілю також постраждало подружжя. Окремо українські посадовці повідомили про атаки на Кривий Ріг.

Реакція країн Балтії

Після ескалації Латвія та Литва закликали мешканців шукати укриття через загрозу невстановлених дронів, які можуть потрапляти до їхнього повітряного простору з Росії або Білорусі. Країни Балтії заявили про активацію засобів протиповітряної оборони та винищувачів НАТО через порушення повітряного простору.

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