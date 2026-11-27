Уряд Росії — держави-агресора — оголосив про шестимісячну заборону на експорт гречки через скорочення врожаю та запасів. Обмеження набуде чинності в суботу й діятиме до 28 травня 2027 року, повідомляє The Moscow Times.

Російський уряд заявив, що рішення ухвалили для підтримання стабільності на внутрішньому продовольчому ринку.

Винятки із заборони

Обмеження не поширюватиметься на постачання до країн Євразійського економічного союзу, а також до проросійських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Виняток також зробили для гуманітарної допомоги.

Росія вже тимчасово забороняла експорт гречки влітку 2021 року. Гречка, яку в Росії називають «гречка», є одним з основних продуктів харчування в країні.

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Скорочення запасів і врожаю

За перші десять місяців 2026 року Росія експортувала гречки на 65 млн доларів. Найбільшим покупцем був Китай, який придбав 157 тис. тонн продукції на 56 млн доларів. Серед інших покупців були Казахстан, Японія та Туреччина.

Запаси гречки у переробних і заготівельних компаній за рік скоротилися майже на 30%. У вересні тонна необробленої гречки коштувала 15 259 рублів, або 552,4 долара, що більш ніж на 50% перевищувало показник роком раніше.

У 2025 році врожай гречки в Росії зменшився більш ніж на п'яту частину — з 1,2 млн тонн попереднього року до 926 тис. тонн. Окремо уряд скасував 5-відсоткове експортне мито на горох, нут і сочевицю, що постачаються за межі Євразійського економічного союзу, до 31 березня 2027 року. Це рішення пояснили падінням світових експортних цін і потребою підвищити конкурентоспроможність російських товарів.

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