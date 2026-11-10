Російські бібліотеки прибирають Покров-17 через цитату іноагентки — Meduza

Бібліотеки Москви, Архангельської та Ленінградської областей Росії почали прибирати роман «Покров-17» письменника Олександра Пелевіна з відкритих полиць. Про це повідомляє Meduza з посиланням на Telegram-канал телеведучої Ксенії Собчак «Кривава бариня».

Цитата на обкладинці

Читачі все ще можуть замовити книжку, однак її прибирають із читальних залів через цитату літературної критики Галини Юзефович на обкладинці. Йдеться про видання роману, опубліковане видавництвом «Городець» у 2021 році.

У липні 2026 року Міністерство юстиції Російської Федерації, держави-агресора, внесло Юзефович до реєстру «іноземних агентів». Цитата на обкладинці «Покрова-17» походить із рецензії критики для Meduza, опублікованої 2019 року. Вона була присвячена іншому роману Пелевіна, який вийшов у 2018 році.

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Перевірки бібліотечних фондів

Працівник московської бібліотеки повідомив каналу Собчак, що бібліотекарі щотижня перевіряють реєстр «іноземних агентів». Також вони перевіряють федеральний список екстремістських матеріалів, перелік екстремістів і терористів та галузевий список книжок, у яких згадуються наркотики.

Водночас такі перевірки проводять не всі бібліотеки. У бібліотеці Санкт-Петербурга заявили, що не здійснюють таких перевірок.

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