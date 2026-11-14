Російські підрозділи іноземних компаній переказали мільярди на війну — Meduza English

У Росії — державі-агресорі — російські підрозділи іноземних компаній, чиї активи передали під тимчасове управління, перерахували мільярди рублів на військові потреби. Про це повідомляє Meduza English з посиланням на Bloomberg.

Перекази до фонду

Після зміни керівництва компанії здебільшого спрямовували кошти до Народного фронту Путіна. Організація використовує гроші для закупівлі безпілотників, автомобілів, систем зв’язку та іншого обладнання для російських військ.

За даними заяв компаній і російських медіа, виробник фарб AkzoNobel переказав на військові потреби близько 2 млрд рублів. Пивоварна компанія AB InBev Efes, ритейлер Metro та виробник електротехнічного обладнання DKC перерахували по 1 млрд рублів.

Інші компанії під тимчасовим управлінням

Видання The Bell у жовтні повідомляло, що польська Can-Pack, активи якої в Росії передали під тимчасове управління, цього року двома платежами переказала фонду 1,5 млрд рублів. Колишній російський підрозділ данської Rockwool перерахував 600 млн рублів.

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Bloomberg зазначає, що ці суми є невеликими порівняно з очікуваними державними витратами Росії на війну, які цього року мають перевищити 17 трлн рублів. Водночас такі перекази дають керівництву компаній можливість продемонструвати підтримку влади.

У AkzoNobel заявили, що материнська компанія повністю втратила контроль над російськими активами та дізнається про їхню діяльність лише з медіа. AB InBev Efes і DKC Europe Srl коментарів не надали.

Останніми місяцями російська влада активізувала передачу активів іноземних компаній під тимчасове управління. Серед них — Auchan, Nestle, мережа магазинів товарів для ремонту Lemana PRO, раніше відома як Leroy Merlin, Metro Cash & Carry та Japan Tobacco International. За інформацією Reuters, від січня 2025 року під тимчасове управління в Росії передали активи понад 20 іноземних компаній, майже всі з них європейські.

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