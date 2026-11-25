Російський фрегат «Адмірал Головко» запідозрили у створенні перешкод для GPS-сигналів, які могли вплинути приблизно на 140 комерційних рейсів із Великої Британії. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на британські медіа.

Збій біля узбережжя Англії

За даними видання i, збій стався 9 листопада, коли 135-метровий фрегат «Адмірал Головко» супроводжував поблизу узбережжя Англії групу російських вантажних суден, що перебувають під санкціями. Експерти вказали на можливу причетність корабля, оснащеного системами радіоелектронної боротьби, здатними створювати перешкоди для радарів і GPS.

Серед рейсів, яких міг торкнутися збій, назвали рейс Ryanair з Единбурга до Рима, рейс easyJet із Манчестера до єгипетської Хургади та рейс British Airways із лондонського аеропорту Хітроу до Стокгольма.

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Британське оборонне джерело заперечує звинувачення

Звинувачення пов’язують з американською групою авіаційної розвідки Hexbird, а першим про них повідомило видання i. Водночас неназване високопоставлене джерело в оборонній сфері Великої Британії відкинуло цю версію в коментарі Daily Mail. Воно визнало, що Російська Федерація — держава-агресор — теоретично має можливості для глушіння сигналів, але заявило, що активи, які перебували в районі на той час, не могли вплинути на комерційні авіалайнери описаним способом.

Глушіння GPS здійснюється потужними радіосигналами, що заважають приймачам супутникової навігації точно визначати місце розташування. Британський уряд публічно не коментував ці звинувачення.

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