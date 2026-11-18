У Росії політолог Олександр Кинєв, якого утримують у слідчому ізоляторі, написав колонку про своє затримання та наслідки справи для тих, хто вирішує залишатися в країні. Йому закидають замах на збут великої партії наркотиків, однак Кинєв заперечує обвинувачення. Про це повідомляє Meduza, яка опублікувала виклад його колонки, надрукованої 17 листопада у The New Times.

Заяви про побиття

За твердженням проєкту «Слово захисту», під час затримання Кинєва побили, а його ногу зламали у двох місцях. Політологиня Катерина Шульман заявила, що побиття могло бути спробою примусити його зізнатися у державній зраді.

Кинєв порівняв ув’язнення з «репетицією власної смерті» та описав його як втрату часу, який можна було б присвятити роботі, творчості, подорожам і спілкуванню з рідними та друзями. Він зазначив, що найстрашнішою для нього є саме втрата часу, а також поставив питання, як довго може тривати ув’язнення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка справи

Політолог вважає невипадковим, що обшук у нього провели через три дні після виборів, які він аналізував як фахівець. На його думку, справа пов’язана з параноєю та прагненням продемонструвати іншим обсяг влади силових структур.

Кинєв заявив, що його переслідування завдало удару по уявленню про можливість безпечно залишатися й працювати в Росії. Він припустив, що після його арешту більше людей можуть виїхати з країни, а ідея поступових змін через діалог без революційних потрясінь втратить довіру. За його оцінкою, російська влада держави-агресора позбавляє суспільство і себе можливості рухатися вперед.

Читай нас у