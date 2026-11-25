Російський мільярдер і сенатор держави-агресора Росії від Дагестану Сулейман Керімов за тиждень у 2020 році перевів 1,16 млрд євро з Росії до Швейцарії через Deutsche Bank. Про це повідомляє Meduza з посиланням на внутрішні документи банку під кодовою назвою Project Oak, які отримало розслідувальне видання iStories у межах міжнародного журналістського розслідування.

Перекази через посередників

Згідно з документами, Керімов переказував кошти через свого племінника Нарімана Гаджієва та довірену особу Мурата Алієва. Deutsche Bank дійшов висновку, що компанію, згадану в документах, найімовірніше використовували для переміщення та витрачання статків олігарха.

США у 2022 році запровадили санкції проти Гаджієва й Алієва, назвавши їх основними фінансовими посередниками Керімова.

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Інші операції у документах

У матеріалах Project Oak також ішлося про підозрілі перекази на понад 1,4 млн євро між офшорними компаніями, пов’язаними із соратниками Дмитра Клюєва. У документах Клюєва названо учасником схеми розкрадання 5,4 млрд рублів із російського бюджету, яку викрив аудитор Сергій Магнітський. Магнітський помер у слідчому ізоляторі.

Окремо банк звернув увагу на операцію Олени Ліхач, дружини депутата Державної думи Росії Андрія Скоча. За два дні вона переказала 8,3 млн євро для придбання нерухомості в Дубаї. Deutsche Bank не виявив незалежного джерела її доходів і припустив, що гроші могли надійти від Скоча, який перебуває під санкціями США. За даними iStories, працівники банку виявляли численні підозрілі транзакції, однак не завжди продовжували їх розслідування.

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