Супутник фінського космічного стартапу Iceye зазнав тиску з боку російського супутника, повідомляє Der Spiegel. Про цей випадок в інтерв’ю виданню розповів співзасновник Iceye Рафал Моджевський.

Російська загроза

У заголовку інтерв’ю Der Spiegel називає ситуацію російською загрозою. Підпис до ілюстрації порівнює її з випадком, коли один автомобіль рухається впритул до заднього бампера іншого. На ілюстрації до матеріалу показано супутник Iceye над Європою.

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Плани компанії

За словами Моджевського, війна у космосі є реальністю. У розмові він також розповів про те, як компанія реагує на такі дії. Інтерв’ю також стосується планів Iceye у Німеччині.

Публікація інтерв’ю

Матеріал опублікували 23 листопада 2026 року. Інтерв’ю підготували журналісти Мартін Гессе та Крістоф Зайдлер. Його розмістили в розділі Der Spiegel про оборонну промисловість і торгівлю озброєннями.

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