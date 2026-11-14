Royal Champion вдруге виграв Bahrain International Trophy — The National

Кінь Royal Champion, якого тренує Карл Берк із півночі Англії, вдруге поспіль переміг у перегонах Bahrain International Trophy у Бахрейні. Восьмирічний кінь під керуванням жокея Кліффорда Лі виграв із перевагою в одну з чвертю довжини, повідомляє The National.

Французькі коні посіли друге і третє місця

Друге місце посів Zaydann, третім став Baroud. Обидва коні представляли Францію. Нинішній розіграш Bahrain International Trophy став першим, що відбувся у статусі перегонів Group 1.

Royal Champion здійснив пізній ривок на дистанції. За словами тренера Карла Берка, він очікував, що інші учасники задаватимуть темп, тому порадив Лі не форсувати перебіг перегонів завчасно. Тренер також зазначив, що цього разу стежити за заїздом було легше, ніж торік.

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Повернення жокея після важкої травми

Рік тому Кліффорд Лі зазнав тяжких травм шиї та хребта, впавши з кросового мотоцикла під час відпочинку у Шотландії. Після того як він перестав дихати, жокея на два дні ввели у штучну кому. Лі не виступав майже шість місяців і повернувся в сідло у квітні.

Seagulls Eleven, який належить колишнім і нинішнім футболістам Brighton FC, посів восьме місце серед 13 учасників під керуванням Ойсина Мерфі. Glacius із Біллі Лофнаном фінішував десятим. Обидва коні пов’язані зі стайнею Manor House Stables колишнього футболіста збірної Англії Майкла Оуена. Їхній тренер Г'юго Палмер назвав результат невтішним, але відзначив досвід участі у змаганнях у Бахрейні.

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