Роздрібні продажі в єврозоні у вересні впали на 0,7% — Anadolu Agency

Обсяг роздрібних продажів у єврозоні у вересні скоротився на 0,7% у місячному вимірі після зростання на 0,4% у серпні. Падіння виявилося більшим за ринкові очікування, які передбачали зниження на 0,1%. Дані Євростату, які наводить Anadolu Agency, свідчать, що головним чинником спаду стали непродовольчі товари.

Структура місячного спаду

Продажі непродовольчих товарів без урахування автомобільного пального в єврозоні зменшилися на 1,2%. Продажі продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів скоротилися на 0,3%, тоді як реалізація автомобільного пального у спеціалізованих магазинах зросла на 1%.

В Європейському Союзі сезонно скоригований обсяг роздрібної торгівлі у вересні знизився на 0,6% після приросту на 0,4% у серпні. Продажі непродовольчих товарів у ЄС впали на 1%, продуктів, напоїв і тютюнових виробів — на 0,4%, а пального зросли на 0,1%.

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Динаміка в окремих країнах

Найбільше місячне зниження серед країн, щодо яких доступні дані, зафіксували в Німеччині — 2%. Далі йдуть Румунія з падінням на 1,3% та Португалія — на 0,9%. Найвідчутніше зростання показав Люксембург — 5,3%, за ним Словаччина — 2,2% і Мальта — 1,5%.

У річному вимірі роздрібні продажі у вересні зросли на 0,4% у єврозоні та на 0,9% у ЄС. У Німеччині обсяг роздрібної торгівлі за рік зменшився на 2,4%, у Румунії — на 2,3%, в Іспанії — на 1,5%.

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