Роздрібні витрати у США в жовтні зросли на 0,2% — CNBC

Роздрібні витрати у США в жовтні зросли на 0,2% порівняно з вереснем і становили $561,7 млрд із сезонним коригуванням. У річному вимірі вони збільшилися на 3,6%. Це був найповільніший місячний темп зростання від листопада 2025 року, повідомляє CNBC з посиланням на дані CNBC/NRF Retail Monitor.

Покупці ретельніше планують витрати

Базовий показник роздрібних витрат без урахування ресторанів зріс на 0,3% за місяць — до $454,2 млрд. Порівняно з жовтнем минулого року він підвищився на 3,4%.

Генеральний директор Національної федерації роздрібної торгівлі США Метью Шей заявив, що домогосподарства уважніше керують бюджетами та приурочують покупки до спеціальних пропозицій і розпродажів, щоб ефективніше розподіляти кошти. В організації зазначили, що активний сезон Геловіну та ранній старт святкових акцій підтримали жовтневі показники.

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Найбільше зросли витрати на електроніку

Річні витрати збільшилися у дев’яти з 11 секторів. Найбільше зростання зафіксували в категорії електроніки та побутової техніки — на 9,3%. Водночас продажі меблів і товарів для облаштування оселі в жовтні знизилися на 0,2%, а за 12 місяців — на 2,6%.

Витрати на спортивні товари, музику та книжки скоротилися на 0,4% у річному вимірі, хоча порівняно з вереснем дещо зросли. Дані монітора ґрунтуються на операціях приблизно 120 млн дебетових і кредитних карток, інформацію для нього надає Affinity Solutions.

Дані про ціни

Бюро статистики праці США повідомило, що індекс споживчих цін у жовтні зріс на 0,4% за місяць, що перевищило очікування економістів. Окреме опитування Національної федерації незалежного бізнесу показало: чисті 37% компаній планували підвищити ціни протягом наступних трьох місяців — це найвищий показник із липня 2022 року.

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