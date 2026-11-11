Розрив у результатах елітних бігунок і бігунів зменшився до 11,9% — News-Medical

Розрив у результатах елітних бігунок і бігунів у 2001–2025 роках зменшився з 13,2% до 11,9%. Таких висновків дійшов Томмазо Джакер зі Школи біологічних наук Брістольського університету у дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, повідомляє News-Medical.

Науковець проаналізував 13 094 результати 3611 елітних спортсменів — 1966 чоловіків і 1645 жінок. До вибірки увійшли офіційно ратифіковані результати в 11 дисциплінах — від бігу на 60 метрів до марафону. Для кожної дисципліни та року дослідник відбирав 25 найкращих спортсменів кожної статі, враховуючи лише їхній найкращий результат за сезон.

Найбільший прогрес на середніх і довгих дистанціях

У середньому за весь період результати провідних бігунок були на 12,6% повільнішими за чоловічі. Найменша різниця зафіксована на дистанції 60 метрів — 9,2%, а найбільша — на 10 кілометрах, де вона сягнула 14,2%. На півмарафонській і марафонській дистанціях розрив знову зменшувався.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найпомітніше жінки скоротили відставання на дистанціях понад 800 метрів. У середньому в цих дисциплінах вони відіграли щодо чоловічих результатів 3,6 секунди на кілометр, що відповідає зменшенню різниці на 1,9 відсоткового пункту. Діапазон між найменшим і найбільшим розривом у різних дисциплінах також звузився — з 5,6 відсоткового пункту у 2001 році до 4,6 у 2025-му.

Чоловічі результати також поліпшувалися

Скорочення розриву не пояснюється погіршенням чоловічих результатів. За 2001–2025 роки спортсмени поліпшили середній темп у всіх 11 дисциплінах: їхній середній час на кілометр скоротився на 2,2 секунди. Водночас середній час провідних бігунок на кілометр зменшився приблизно вдвічі більше — на 4,5 секунди.

Найбільші зміни серед жінок припали на шосейні довгі дистанції: у півмарафоні та марафоні середній час скоротився на 10,3–12,6 секунди на кілометр, або на 5,0–6,3%. Дослідник зазначив, що сучасне взуття могло вплинути на прогрес, однак тенденція до поліпшення почалася ще до його поширення. Аналіз історичних результатів не дозволяє встановити точні причини змін; серед можливих чинників також названо ширші можливості для участі жінок у змаганнях.

Читай нас у