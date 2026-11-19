Розробник чатбота Claude Anthropic залучив $81,3 млрд під час первинного розміщення акцій, яке стало найбільшим біржовим дебютом в історії за обсягом залучених коштів. Компанію оцінили приблизно у $1,5 трлн з урахуванням опціонів та обмежених акцій, повідомляє Cyprus Mail.

Компанія встановила ціну акції на рівні $83 — вище за початковий діапазон $70–78. Anthropic збільшила обсяг пропозиції приблизно на 19%, до 980 млн акцій. За даними видання, це розміщення перевершило попередній рекорд, встановлений SpaceX у червні.

Загальний обсяг угоди становить $107,3 млрд: крім коштів від IPO, Anthropic планує залучити ще $26 млрд через приватне розміщення акцій за ціною IPO. Без урахування розмивання капіталу компанію оцінено приблизно в $1,1 трлн. Торги акціями Anthropic на Nasdaq мають розпочатися у четвер під тікером ANT.

Зростання виручки та витрат

Попит на моделі Claude, зокрема на агента Claude Code для розробників програмного забезпечення, сприяв швидкому зростанню бізнесу. Річний темп виручки Anthropic станом на 31 жовтня досяг $81 млрд, що на $10 млрд більше, ніж місяцем раніше.

Станом на 30 вересня компанія мала 11 900 клієнтів, кожен із яких приніс щонайменше $100 тис. річної виручки за попередні 12 місяців. Наприкінці минулого року таких клієнтів було понад 1 500.

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Водночас витрати на обчислювальні потужності зростають. За першу половину 2026 року Anthropic витратила на інфраструктуру та обчислення майже $9 млрд — майже вчетверо більше, ніж роком раніше. У третьому кварталі вона понесла додаткові $5 млрд обчислювальних витрат.

Інфраструктура та конкуренція

У третьому кварталі виручка Anthropic зросла на 47% проти попереднього кварталу — до $16,96 млрд. Водночас компанія зафіксувала операційний збиток у $567 млн, тоді як кварталом раніше мала операційний прибуток $974 млн. Чистий збиток скоротився до $23,3 млрд із $66,3 млрд, зокрема через неопераційні статті, пов’язані з конвертованими облігаціями.

Anthropic взяла на себе зобов’язання щодо майже $900 млрд витрат на обчислювальні ресурси в межах угод з інфраструктурними партнерами, серед яких Amazon і Google. У заявці на IPO компанія попередила, що її постачальники обчислювальних ресурсів та інфраструктурні партнери залежать від зовнішнього фінансування для закупівлі чипів і розбудови потужностей.

Компанія також стикається з посиленням конкуренції на ринку корпоративних ШІ-інструментів і заявляє про ризики, пов’язані з розробкою дедалі потужніших моделей, платформ та застосунків.

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