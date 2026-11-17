Розробник дата-центрів Giga Energy підписав 10-річну угоду про оренду орієнтовною вартістю $1 млрд із американським хмарним провайдером послуг для штучного інтелекту. Контракт стосується дата-центру потужністю 60 мегаватів, який зводять в окрузі Гант у штаті Техас, США.

Проєкт Clay

Об’єкт має назву Project Clay. Giga Energy розпочала будівництво комплексу в липні та планує самостійно розробити, володіти й експлуатувати цей кампус для замовника. Як повідомляє Channel NewsAsia, угода стала черговим прикладом розширення потужностей технологічними компаніями та хмарними провайдерами на тлі зростання попиту на обчислювальні ресурси для ШІ.

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Охолодження та строки

У Giga Energy заявили, що дата-центр використовуватиме замкнену систему охолодження. За словами компанії, для охолоджувальних операцій об’єкт не покладатиметься на муніципальні або підземні запаси води.

Компанія також розраховує завершити об’єкт менш ніж за вісім місяців завдяки підходу з використанням конструкцій заводського виготовлення. Введення 60-мегаватного дата-центру в експлуатацію очікується навесні 2027 року.

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