Компанія Rockstar Games заявила, що роздрібні продажі відеогри Grand Theft Auto VI (GTA VI) за перші 24 години після запуску сягнули $3,79 млрд. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на розробника. Заяву було зроблено 20 листопада.

Заява про рекорд

Rockstar Games назвала цей результат найбільшим запуском відеогри у світі за весь час. Твердження компанії стосується обсягу роздрібних продажів протягом першої доби після релізу.

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Контекст запуску

GTA VI стала першою новою частиною франшизи з 2013 року. Події гри розгортаються у Вайс-Сіті — вигаданій версії Південної Флориди.

Фотоматеріали до публікації показують гравців у Маямі, рекламу гри в Лондоні та рекламний щит GTA VI у Нью-Делі. Знімки датовані 18 і 19 листопада 2026 року та пов’язані зі світовим запуском гри. Публікацію Channel NewsAsia датовано 21 листопада 2026 року.

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