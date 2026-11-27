Основні розробники Ethereum вирішили залишити без змін спірний механізм оплати за зберігання даних у майбутньому оновленні Glamsterdam. Фінальне публічне тестування заплановане на 15 грудня в тестовій мережі Hoodi, яка використовується для перевірки змін перед їхнім запуском в основній мережі Ethereum.

Як повідомляє CoinDesk, розробники досягли попереднього консенсусу щодо впровадження поточної специфікації Glamsterdam, попри побоювання, що нові правила можуть порушити роботу частини наявних смартконтрактів. Запланований на 26 жовтня тест раніше скасували після попередження компанії ChainSecurity про можливу зміну поведінки програм, які вже працюють у мережі.

Вища вартість зберігання даних

Ключовою зміною є правило EIP-8037, покликане стримати надмірне зростання обсягу даних у блокчейні. Воно запроваджує окрему плату за створення нових постійних даних. За новими правилами створення контракту потребуватиме 183 600 одиниць газу лише на оплату зберігання — без урахування стандартних комісій та плати за обсяг коду. Наразі базова вартість становить 32 000 одиниць газу.

Контракти, написані з урахуванням старих тарифів, можуть вичерпати газ під час виконання транзакції, що призведе до її невдачі. Розробник Ethereum Foundation Маріус ван дер Вейден оцінив, що ризику можуть зазнати до 15 тисяч із приблизно 90 мільйонів контрактів мережі.

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Термін для виправлення контрактів

ChainSecurity повідомила, що виявила близько 200 проблем у програмах різних учасників криптоіндустрії, зокрема в блокчейн-мостах, гаманцях, біржах, сервісах стейкінгу та оракулах. Більшість випадків можна усунути зміною налаштувань, однак 24 проблемні випадки потребують оновлення програм або перенесення користувачів і коштів до нових контрактів.

Для усунення найсерйозніших проблем команди мають час до 15 грудня, а решту змін мають завершити до 10 січня. Вихід Glamsterdam в основній мережі Ethereum очікується не раніше середини січня, найімовірніше — наприкінці січня або на початку лютого.

Розробники також розпочали обговорення наступного оновлення під назвою Hegota. Частина дослідників пропонує зосередити його на впровадженні криптографії, стійкої до майбутніх квантових комп'ютерів, замість механізму FOCIL, призначеного для протидії вибірковому виключенню транзакцій виробниками блоків.

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